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На космодроме Байконур состоялся запуск «Союза МС-19», направившегося к МКС. На корабле сейчас находятся: актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.

Отмечается, что старт ракеты-носителя состоялся примерно в двенадцать часов дня по МСК. Уже через 9,5 минут «Союз» оказался на орбите Земли, а затем взял курс на МКС, с которой он должен будет состыковаться спустя 197 минут после запуска космического аппарата. Экипаж сможет перейти на орбитальную станцию в пять часов дня.

Согласно опубликованной информации, киносъемки на МКС будут проводиться в течение не менее двенадцати дней. Отснятый материал будет использован для кинокартины «Вызов». Она станет первым фильмом, кадры которого были сняты на околоземной орбите. Завершив свою работу, съемочная группа возвратится на планету, воспользовавшись кораблем «Союз МС-18».

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