Военный эксперт Игорь Коротченко признал, что беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», которые Украина приобретает у Турции и в скором времени начнет производить на своих предприятиях, действительно способны изменить баланс сил в региональных боевых конфликтах. Он напомнил, насколько эффективными были эти дроны в Нагорном Карабахе, где помогли Азербайджану одержать победу над Арменией.

Однако на Донбассе, где проживает около полумиллиона граждан с российскими паспортами, у Киева ничего не получится, заявил Коротченко. Он пояснил, что Украина обязательно попытается задействовать «Байрактары» в этом регионе, тем более, что Главков ВСУ разрешил использовать любое оружие для нанесения ударов по самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Однако Россия обязательно ответит на применение беспилотников.

В ее распоряжении имеются зенитно-ракетные комплексы, позволяющие сбивать турецкие БПЛА даже с территории России. Поэтому РФ сможет организовать над Донбассом бесполетную зону и каждый даже «случайно» залетевший туда дрон будет моментально уничтожен. Это несколько охладит «горячие украинские головы».

Напомним, что раньше выяснилось, что Турция заключила соглашение с Киевом о создании на Украине учебно-тренировочного центра, в котором будут обучаться операторы БПЛА «Байрактар».