Турция создаст на Украине учебный центр, в котором военнослужащие будут получать важные навыки работы с беспилотными аппаратами Bayraktar TB2. Об этом говорится в соглашении, текст которого опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

В документе можно увидеть, что данная военная сделка была заключена практически в то же время, когда в Сочи проходила встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Зеленский выразил турецкому лидеру благодарность за подписание столь важного соглашения. Появление на Украине специально обученных операторов беспилотников положительно отразиться на обороноспособности государства, отметил он.

Кроме того, в скором времени на Украине откроется производство беспилотников Bayraktar. Об этом Зеленский с Эрдоганом договорились еще во время подписания контракта на приобретение первой партии турецких дронов.