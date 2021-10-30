Киеву лучше одуматься и не доводить Россию до второго удара, который приведет к безоговорочному поражению Украины, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что этот самый удар будет нанесен, если ВСУ пойдут в наступление на Донбассе.

По словам эксперта, после применения беспилотника «Байрактар» и захвата населенного пункта Старомарьевка в серой зоне Москва предприняла кое-какие ответные меры. Уже 1 ноября на Украину перестанет поставляться уголь из РФ, что приведет к коллапсу энергетической системы страны.

Готова Россия и к нанесению второго удара. В Астраханской области проходят масштабные учения с применением современных систем ПВО и в случае перехода ВСУ в атаку эти комплексы будут задействованы для создания над территорией Донбасса бесполетной зоны. При необходимости она охватит всю Украину целиком и ни один самолет или БПЛА не сможет взлететь без риска быть уничтоженным.

«Украина моментально окажется под непроницаемым куполом», – пояснил Коротченко.

Он также отметил, что после этого также будут перекрыты поставки оружия на Украину из Соединенных Штатов и других стран.