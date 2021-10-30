читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киеву лучше одуматься и не доводить Россию до второго удара, который приведет к безоговорочному поражению Украины, заявил военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что этот самый удар будет нанесен, если ВСУ пойдут в наступление на Донбассе.

По словам эксперта, после применения беспилотника «Байрактар» и захвата населенного пункта Старомарьевка в серой зоне Москва предприняла кое-какие ответные меры. Уже 1 ноября на Украину перестанет поставляться уголь из РФ, что приведет к коллапсу энергетической системы страны.

Готова Россия и к нанесению второго удара. В Астраханской области проходят масштабные учения с применением современных систем ПВО и в случае перехода ВСУ в атаку эти комплексы будут задействованы для создания над территорией Донбасса бесполетной зоны. При необходимости она охватит всю Украину целиком и ни один самолет или БПЛА не сможет взлететь без риска быть уничтоженным.

«Украина моментально окажется под непроницаемым куполом», – пояснил Коротченко.

Он также отметил, что после этого также будут перекрыты поставки оружия на Украину из Соединенных Штатов и других стран.

Вам может понравиться

Ну Украине возбудили уголовное дело против депутата, поздравившего Путина с днем рождения

Депутат Верховной Рады от партии ОПЗЖ Илья Кива стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщили представители Генеральной прокуратуры Украины. Уголовное дело было возбуждено на основании обращения в

Хронология очередного витка войны на Донбассе: почему Киев пошел в атаку

Обострение ситуации на Донбассе совсем не случайно, заявил глава «Славянской гвардии» Владимир Рогов. Он восстановил все события в регионе перед украинской агрессией, чтобы понять, какие из них подтолкнули Киев к

Advance: Анкара выдвинула ультиматум США за санкции против С-400 “Триумф”

Турция надеялась обновить свой авиапарк за счет американских истребителей F-35, однако США ввели против нее санкции и отказались поставлять самолеты. Именно поэтому Анкара поставила Вашингтону ультиматум и пригрозила приобрести новую
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – ясно, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – ясно, до 10 °C | Королев: погода, 30 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 30 октября – ясно, до 5 °C |