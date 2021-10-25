В новом докладе исследовательской службы Конгресса США изложены рекомендации по разработке мер, направленных на снижение интереса к российскому оружию.

Согласно докладу, конгрессменам требуется решить два вопроса – как уменьшить роль популярности и востребованности на международном рынке российских боевых систем, а также определить объем американского оружия, который пойдет на экспорт, чтобы «перебить торговлю» России.

При этом авторы доклада предлагают разработать и задействовать какие-то другие меры, а не привычные санкции, которые уже ни на что не влияют. По мнению российских экспертов, такие действия Конгресса могут привести к изоляции оборонной промышленности РФ от международного рынка.

В настоящий момент доля российского вооружения на мировом рынке составляет 15-20 процентов. По этому показателю РФ занимает второе место после Соединенных Штатов.