Немецкий автопроизводитель Audi продемонстрировал новый вариант модели A8 L с подзаголовком Horch, предназначенный для китайского авторынка. Он станет главным конкурентом Mercedes-Maybach.

Дизайнеры изменили у машины передние фары и бампер, заменили радиаторную решетку, получившую вертикальные ламели, и расширили его колесную базу на 13 сантиметров. Задние двери увеличились в ширине. Однако в плане общей длины новинка все равно уступила «Майбаху» на 19 миллиметров.

Компания значительно расширила внутреннее оснащение авто, добавив в него «капитанские» задние сидения с электромассажем, вентиляцией и другими удобствами. Каждый из пассажиров может воспользоваться собственной сенсорной панелью. Появился также центральный экран на подлокотнике. В качестве мотора используется бензиновый турбированный двигатель объемом 3,0 литра и мощностью 340 «лошадок», работающий в паре с 8-скоростной АКПП.