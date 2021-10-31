На страницах блога bmpd появилась информация о том, что 29 октября в КНР состоялся тестовый полет палубного истребителя 5-й генерации J-35. В статье ссылаются на источники из Китая.

Отмечается, что новинка разработана на базе прототипа FC-31. Она должна будет стать альтернативой тяжелому перехватчику 5-го поколения J-20, который превышает J-35 как по размерам, так и по весу. Эксперты предполагают, что новое воздушное судно создано для использования на перспективных китайских авианосцах с катапультой.

Дело в том, что на данном самолете могут складываться крылья. Он также оснащен креплением к катапультному челноку. Тестовый вариант также снабдили электронно-оптической системой. В США при этом регулярно критикуют J-35, заявляя, что он является копией американского F-35, указывая на общую схожесть истребителей.