Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На страницах блога bmpd появилась информация о том, что 29 октября в КНР состоялся тестовый полет палубного истребителя 5-й генерации J-35. В статье ссылаются на источники из Китая.

Отмечается, что новинка разработана на базе прототипа FC-31. Она должна будет стать альтернативой тяжелому перехватчику 5-го поколения J-20, который превышает J-35 как по размерам, так и по весу. Эксперты предполагают, что новое воздушное судно создано для использования на перспективных китайских авианосцах с катапультой.

Дело в том, что на данном самолете могут складываться крылья. Он также оснащен креплением к катапультному челноку. Тестовый вариант также снабдили электронно-оптической системой. В США при этом регулярно критикуют J-35, заявляя, что он является копией американского F-35, указывая на общую схожесть истребителей.

Вам может понравиться

Эксперт Юшков заявил, что Европа не заметит прекращения транзита газа через Украину

Игорь Юшков, специалист в области энергетического рынка, считает, что в Евросоюзе даже не заметят, если поставки газа через Украину полностью прекратятся. Согласно его словам, ФРГ дала обещание украинским властям, что

Breaking Defense: “Флиртуя” с Россией, Турция пытается давить на США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже запросил у США серию модернизации F-16 и, по всей видимости, использует идею закупки истребителей у России в качестве политического рычага. Об этом пишет американское

Бывший главком НАТО Ставридис назвал Путина умным тактиком с большим аппетитом к риску

В информагентстве Bloomberg, сославшись на Джеймса Ставридиса, бывшего главнокомандующего Североатлантического альянса, отметили, что Владимир Путин, лидер РФ, представляет собой умного тактика. Согласно словам адмирала американского ВМФ в отставке, НАТО сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |