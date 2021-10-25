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Учёные из Китая сообщили о разработке нового роботизированного оружия, которое можно использовать для уничтожения спутников.

Как сообщается, разработанный специалистами комплекс даёт возможность ставить взрывные устройства на расположенные на орбите аппараты. По словам разработчиков, взрывчатка помещается на сопла двигателей. Оставаться на спутнике заряд может весьма долгое время.

Активация производится при помощи электропривода в указанное время. При этом спутник полностью не уничтожается – небольшой взрыв выводит его из строя, и это можно посчитать как неисправность двигателя. Кроме того, механизм даёт возможность отделять при необходимости взрывчатое вещество от спутника.

Работа устройства уже была проверена на наземном объекте.

Недавно в Китае прошли испытания самого мощного в мире монолитного твердотопливного ракетного двигателя. Китайские специалисты разработали его независимо от других стран.

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