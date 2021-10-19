Представители CASC отметили, что на территории КНР был успешно протестирован монолитный двигатель на твердом топливе, обладающий наибольшей тягой на планете.

Отмечается, что тяга новейшего ускорителя составляет около полутысячи тонн, а его диаметр равен трем с половиной метрам. Китайские специалисты смогли разработать его независимо от других стран, используя разнообразные технологии передового типа. Корпорация заявила, что успешность проведенных тестов демонстрирует значительный прогресс Китая в создании твердотопливных двигательных установок.

Данное достижение является важным шагом на пути проектирования и изготовления тяжелых ракет-носителей. Уже сейчас китайские специалисты работают над новым 5-секционным двигателем, максимальная тяга которого превысит одну тысячу тонн.