Зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» привлекли пристальное внимание Китая. Эти комплексы, которые уже поступают на вооружение в войска противовоздушной обороны, восхищают китайских экспертов своими уникальными возможностями.

Причину такого интереса назвали авторы публикации в издании «Чжунго цзюньван». Они напомнили, что С-500 имеют дальность поражения целей в 600 километров, а также могут уничтожать все средства нападения с воздуха – самолеты, баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковое вооружение и вертолеты.

Объяснил главные преимущества комплекса и российский эксперт Юрий Кнутов. Он рассказал, что С-500, как и надежный войсковой ЗРК С-300, состоит из противоракетного и противосамолетного компонентов. Каждый из них функционирует отдельно друг от друга, однако они включены в единую систему, способную обеспечить надежную защиту воздушного пространства.

Кнутов также пояснил, что американские комплексы THAAD и Patriot, по сути решают те же задачи. Однако для обороны от нападения с воздуха нужно использовать их в паре. Кроме того, эти передовые по американским меркам системы существенно проигрывают С-500 по дальности поражения целей.