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Китай испытал загадочное оружие, которое якобы должно уничтожать военно-морские базы и целые авианосные группы потенциального противника. Вся информация по нему засекречена, однако некоторые подробности в открытом доступе все-таки появились.

Известно, что оружие создает сверхмощную взрывную волну, в результате которой уничтожаются любые надводные объекты больших размеров. Это могут быть не только авианосцы, но и эсминцы или другие корабли.

По словам разработчиков, уничтожение военных баз автоматически прерывает цепочку снабжения, приводит к рассредоточению сил противника. Поэтому он теряет все шансы на победу или достойное сопротивление.

Кроме того, известно, что в ходе испытаний мощной ударной волной был уничтожен крупный объект, который имитировал корабль потенциального противника.

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