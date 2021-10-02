Китай обратился к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщается, в Китае в последнее время участились случаи отключения электричества. Согласно заявлению издания, это происходит из-за резкого роста цен на уголь. В итоге отключения электричества длятся несколько часов, а порой даже целые сутки. Это вызывает недовольство у местных жителей.

Кроме того, отсутствие электричества влияет и на остальные отрасли. К примеру, это привело к перебоям с водой, что, в свою очередь, влияет на многие организации и ЖКХ в целом. Люди испытывают проблемы даже с тем, чтобы просто воспользоваться туалетом или умыться.

Также сообщается, что из-за перебоев с электроэнергией некоторые люди застревают в лифтах. Впрочем, отмечается, что об отключении электричества предупреждают заранее.

Недавно мы сообщали о том, что Китай отказался от строительства угольных электростанций в других странах. Это было сделано для поддержки развития альтернативных источников энергии.