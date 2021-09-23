Си Цзиньпин, лидер КНР, произнося речь на Генассамблее ООН, отметил, что Китай перестанет создавать дополнительные электростанции, работающие на угле, за рубежом.

Согласно его словам, китайские власти начнут еще сильнее поддерживать развивающиеся государства в сфере развития альтернативных источников энергии, отказавшись от постройки новых угольных электрических станций за пределами страны. Эксперты при этом отмечают, что данное решение может нанести серьезный ущерб угольной промышленности, так как свыше 70 процентов всех созданных угольных электростанций имеют прямую зависимость от финансирования из Пекина.

Манищ Бапна, глава Совета по защите ресурсов планеты, при этом отметил, что подобное решение является большим шагом вперед для Китая. Он добавил, что это также создает новые пути для реализации наиболее смелых энергетических проектов.