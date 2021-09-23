читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Си Цзиньпин, лидер КНР, произнося речь на Генассамблее ООН, отметил, что Китай перестанет создавать дополнительные электростанции, работающие на угле, за рубежом.

Согласно его словам, китайские власти начнут еще сильнее поддерживать развивающиеся государства в сфере развития альтернативных источников энергии, отказавшись от постройки новых угольных электрических станций за пределами страны. Эксперты при этом отмечают, что данное решение может нанести серьезный ущерб угольной промышленности, так как свыше 70 процентов всех созданных угольных электростанций имеют прямую зависимость от финансирования из Пекина.

Манищ Бапна, глава Совета по защите ресурсов планеты, при этом отметил, что подобное решение является большим шагом вперед для Китая. Он добавил, что это также создает новые пути для реализации наиболее смелых энергетических проектов.

Вам может понравиться

Премьер-министр Польши связал строительство «Северного потока – 2» с ростом цен на газ

Матеуш Моравецкий, руководитель польского кабмина, считает ошибкой создание «Северного потока – 2». Он уверен, что именно из-за него увеличились цены на газ. Согласно его словам, он негативно оценивает российско-немецкий газопровод,

В Сирии в колонне армейских машин заметили самодельный полицейский бронеавтомобиль

В Сети появился ролик, на котором можно увидеть самодельную бронемашину правоохранительных органов Сирии, движущуюся в составе колонны правительственной армии. Отмечается, что запись была сделана в сирийском поселении Тафас. Журналисты добавляют,

Генконструктор Уржумцев объяснил, с чем связана критика АК-12

Сергей Уржумцев, генконструктор концерна «Калашников», отметил, что причиной критических высказываний об оружии АК-12, поступившем недавно в вооруженные силы РФ, является наличие у автомата множества новых элементов конструкции. Согласно его словам,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 сентября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Королев: погода, 23 сентября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 23 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 23 сентября – пасмурно, до 13 °C |