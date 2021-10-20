Главное военное ведомство Китая призвало Соединенные Штаты немедленно свернуть все разведывательные операции в Южно-Китайском море. В Минобороны заявили, что эпизод с подводной лодкой «Коннектикут», которая столкнулась с неизвестным объектом, – это как раз результат разведки у берегов КНР.

Официальный Пекин заявил, что США хотели скрыть информацию об аварии подлодки, однако их все же раскрыли. Власти Китая заявили, что США должны уйти из Южно-Китайского моря, прекратить разведывательные операции рядом с территориальными водами КНР и в воздушном пространства.

Также Пекин призвал американские ВМС прекратить свои акции по «обеспечению свободы навигации», так как они слишком уж напоминают все ту же разведку и по сути представляют собой провокации против Китая.