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Главное военное ведомство Китая призвало Соединенные Штаты немедленно свернуть все разведывательные операции в Южно-Китайском море. В Минобороны заявили, что эпизод с подводной лодкой «Коннектикут», которая столкнулась с неизвестным объектом, – это как раз результат разведки у берегов КНР.

Официальный Пекин заявил, что США хотели скрыть информацию об аварии подлодки, однако их все же раскрыли. Власти Китая заявили, что США должны уйти из Южно-Китайского моря, прекратить разведывательные операции рядом с территориальными водами КНР и в воздушном пространства.

Также Пекин призвал американские ВМС прекратить свои акции по «обеспечению свободы навигации», так как они слишком уж напоминают все ту же разведку и по сути представляют собой провокации против Китая.

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