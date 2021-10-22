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Андрей Ермолаев, эксперт в области политики из Киева, в рамках выступления на «Первом независимом» заявил, что многие украинцы потеряли большинство своих прав и свобод, превратившись в «крепостных».

Согласно его словам, в стране возникло новое понятие в сфере социологии – «крепостные граждане». Речь идет о человеке, обладающем статусом гражданина, но оказывающемся урезанным в своих свободах и правах. Кроме того, он подвергается преследованию со стороны властных органов, если пытается отвоевать свои права.

Специалист добавил, что «крепостными» постепенно становятся не только люди, покинувшие Донбасс, но и жители других украинских регионов. Ермолаев отметил, что в стране превратилось в нечто обычное ограничение личных свобод и нарушение прав человека.

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