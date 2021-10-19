Яков Кедми, эксперт по военным вопросам, объяснил, как РФ удалось почти полностью вытеснить субмарины Соединенных Штатов из акватории Баренцева моря.

Согласно его словам, примерно 10-15 лет назад американские подлодки спокойно перемещались рядом с северными границами России, практически вплотную подплывая к Мурманску. Сейчас же они почти не покидают границы норвежских вод, так как ситуация в регионе полностью поменялась – это касается как подводного, так и надводного пространства.

Эксперт напомнил, что Россия активно осваивает Арктику. К примеру, ранее в ней была создана военная база «Трилистник», которая и стала главной преградой на пути США в данную акваторию. В результате Северным морским путем теперь могут пользоваться только те корабли, которым получили одобрение со стороны Москвы.