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Военный эксперт и экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми опроверг собственное заявление о мощи российского флота. Напомним, что в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым аналитик рассказал, что подводные лодки и корабли РФ способны уничтожить США в течение 15 минут.

Чуть позже Кедми пояснил, что говорил о будущем, а не настоящем. По его словам, речь шла о тех кораблях и субмаринах, которые либо уже заложены на российских верфях, либо находятся на стадии проектирования.

«Я не сказал, что сегодня российский флот превосходит американский. Это неверно. Все те виды вооружений, о которых говорится, только начинаются. Лодки и самолеты надо строить, людей надо обучать. Это не завтра», — заявил политолог.

Кедми напомнил, что существенное усиление российского флота ожидается примерно к 2030 году. В настоящий момент рано говорить о возможности с легкостью победить Америку, так как имеющиеся на вооружении силы и средства сделать этого не позволяют. Также специалист отметил, что только подготовка экипажа подлодки занимает как минимум пару лет.

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