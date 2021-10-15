У России есть существенное преимущество перед США, которое поможет ей в случае агрессии нанести удар в ответ и стереть Америку с карты мира, заявил политолог Яков Кедми. По его словам, для этого будет достаточно всего двух ракетных залпов.

По словам эксперта, Соединенные Штаты хоть и обновляют свои подводный флот, меняя субмарины класса «Огайо» на класс «Колумбия», однако ядерные ракеты Trident остаются на своих местах. У России же есть новейшее вооружение, способное уничтожить противника в кратчайшие сроки.

Кедми пояснил, что РФ может установить на свои подлодки «Борей-А» боевые блоки «Авангард», способные развивать скорость до 25 чисел Маха. Этот гиперзвуковой заряд невозможно перехватить, поэтому США не смогут ничего с ним поделать.

Москва превосходит в Вашингтон и в нестратегическом подводном флоте. У нее имеются новейшие подводные лодки «Хабаровск» и «Белгород», которые совсем скоро станут носителями подводных беспилотников «Посейдон». Это, по словам Кедми, ужасное оружие, которое нельзя остановить.