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Большие проблемы с интеллектом американских солдат не позволяют им использовать «умное оружие», уверен политолог Яков Кедми. Он пояснил, что любая статистика покажет высокий уровень безграмотности в Соединенных Штатах, поэтому в таком обществе вряд ли могут появиться грамотные военнослужащие.

«Вы знаете, какая сейчас проблема в американской армии? И она стоит уже более десяти лет. Когда армия пытается определить качество оружия, которое ей нужно, она говорит проектировщикам: попроще бы надо. Не так сложно, пожалуйста», – рассказал эксперт.

На протяжении десятилетий США не могут найти достаточно количество специалистов для работы с «умным» оружием. В стране практически некому управлять современной авиацией и стратегическими видами вооружений. Причина проста – зачастую оружие оказывается «умнее» военных. При этом корни проблемы скрываются в системе американского образования, которое существенно уступает российскому.

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