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Североатлантический альянс постоянно твердит о своей силе, однако его руководители проводят бездарную политику, играющую на руку России. Именно благодаря бестолковым действиям Альянса Россия сумела создать в ЗВО мощную танковую армию, которая готова противостоять любому противнику, заявил политолог Яков Кедми.

Каждое заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга выдает его убогость, агрессивное антироссийское настроение и абсолютную безграмотность, говорит Кедми. Другие военачальники тоже не блещут умом. Ни один из них не в состоянии сравниться с российским главой Минобороны Сергеем Шойгу, который уступает им разве что «количеством орденов».

Заявления Столтенберга не приносят Альянсу ни грамма пользы, они строятся на неверных предпосылках и не имеют под собой никаких оснований. Именно из-за такой бездарной политики «международные акции НАТО» стремительно падают в цене и становятся все менее востребованными, подытожил политолог.

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