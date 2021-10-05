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Оснащение российских подводных лодок гиперзвуковыми ракетами «Циркон» позволит существенно расширить их возможности, рассказал капитан первого ранга Игорь Курдин. Он также отметил, что дальность полета этих боезарядов полностью исключает обнаружение субмарины.

«Цирконы» позволяют атаковать цели на расстоянии 500-1000 километров. Моряк-подводник уверен, что на такой дистанции подводную лодку можно обнаружить только в одном случае – при постоянно наблюдении за ней.

С помощью новейшей ракеты российские субмарины могут атаковать любые объекты на территории США. К ним относятся и здание Пентагона, и военные базы. При этом после запуска «Циркон» будет неуязвимым. Чтобы предотвратить атаку, Соединенные Штаты могут лишь направлять противолодочные корабли, чтобы найти подлодку и предотвратить пуск гиперзвукового оружия.

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