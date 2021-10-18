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Россия уже наступает на Польшу и ведет против нее гибридную войну, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он также уточнил, что наступление ведется сразу по двум направлениям.

Одним из «театров боевых действий» в «многоступенчатой войне» Качиньский назвал польский парламент. По его словам, оппозиционеры, которые защищают нелегальных мигрантов, играют именно на руку РФ. Напомним, что речь идет о манифестации, затеянной оппозиционной партией «Гражданская платформа», участники которой требовали предоставления нелегалам убежища на территории Польши.

Второе направление – это граница между Польшей и Белоруссией. Россия сперва провела в соседней стране масштабные учения, а затем и передала Минску зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», создающие угрозу для польских самолетов.

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