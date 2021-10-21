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Датское издание Jyllands-Posten сообщило о неких «доказательствах» энергетического шантажа со стороны России. Авторы публикации заявляют, что именно Кремль и «Газпром» могут стоять за тем газовым кризисом, который разразился в Европе.

При этом эксперты подчеркивают, что во многом виноват и сам Евросоюз. Страны, входящие в него, боятся попасть в зависимость от газа из России, однако и без него обходиться не могут. Доля РФ на европейском газовом рынке в этом году может достичь 50 процентов.

«Газпром» четко выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, однако именно их ЕС не хочет заключать. Чтобы избежать зависимости, он сам себе придумал систему, по которой часть голубого топлива должна реализоваться на условиях спотового рынка. Этим Евросоюз лишь избавил Россию от каких-либо обязательств, а вот сам угодил в газовую западню.

Российский дипломат Владимир Чижов заявил, что ЕС видит в России противника и поэтому подстраховывается любыми возможными методами. Однако если выстраивать партнерские отношения, то все значительно упростится.

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