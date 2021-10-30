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В субботу, 30 октября в 11:17 Израиль начал наносить ракетные удары по Сирии со стороны Голанских высот. В настоящий момент атака продолжается, но пока сирийские ПВО справляются с отражением нападения.

Атака, по словам сирийских военнослужащих, началась из северной части Палестины. Ракеты класса «земля-земля» направлялись по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры страны. Силы противовоздушной обороны справились с перехватом ракет, пока атака отражена. В результате обстрела пострадало двое военных сирийский правительственных сил. Также нанесен материальный ущерб из-за взрывов ракет.

Напомним, что ранее средства массовой информации Сирии сообщили о взрывах в пригородах Дамаска. Израиль наносил удар по столице, однако боезарядам не удалось достичь целей.

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