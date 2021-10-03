Одной из особенностей российского беспилотного аппарата «Охотник» является продвинутая технология искусственного интеллекта, рассказал главный конструктор Сергей Бибиков. Он пояснил, что в отдельных случаях БПЛА может действовать в полностью автономном режиме.

По словам руководителя проекта, «Охотник способен контролировать скорость движения и устанавливать такой ее уровень, который необходим для решения конкретной боевой задачи.

Кроме того, беспилотник даже в случае потери связи с оператором и центром управления способен вернуться на аэродром базирования.

Напомним, что беспилотных аппарат «Охотник» может использоваться в связке с истребителем Су-57. В этом случае он выступает в роли ложной цели, а также проводит разведку и наносит удары по противнику, если в этом возникает необходимость.