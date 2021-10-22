Визит на Украину главы Пентагона Ллойда Остина является сигналом для России. Он означает, что если Москва не заберет Киев себе, то ее ожидают крупные неприятности, уверен военный эксперт Ростислав Ищенко.

Он рассказал, что США «сдают» Украину России еще с 2016 года, однако Москве такое приобретение и даром не надо. Она дала понять, что может пойти на уступки Соединенным Штатам, однако для этого они тоже должны сделать несколько шагов навстречу. Предложив не бесполезные признания в вечной дружбе и любви, а что-то гораздо более серьезное.

Политолог напоминает, что Украина нужна была США лишь для размещения в Крыму своих военных баз и изгнания Черноморского флота. Однако Москва раскрыла этот план и присоединила полуостров. Это позволило ей получить свободный выход в Средиземное море и новые военные базы в Сирии, которая, по мнению экспертов, стала шахом и матом в игре с Соединенными Штатами.