Экстренное разворачивание сил Ирана на границе с Азербайджаном не дало возможности Анкаре и Баку атаковать Сюникскую область Армении, написал портал Avia.Pro со ссылкой на иранского военного эксперта Салара Сейфа.

Аналитик пояснил, что Турции и Азербайджану нужно было заблокировать сухопутную связь Тегерана с Кавказом, поэтому они планировали напасть на Сюникскую область и взять ее под свой контроль. Однако своевременные действия Ирана, развернувшего на границе свои военные подразделения, предотвратили это наступление. Тегеран выдвинул к своим рубежам танки, артиллерийские и ракетные установки, а также начал учения авиации, что вынудило потенциальных противников задуматься о возможных негативных последствиях.

Авторы портала напоминают, что Армения предлагала Ирану ввести свои войска в Сюникскую область, чтобы взять под контроль ситуацию в регионе, а заодно и защитить страну от коварства Баку и Анкары. Однако пока этот вопрос повис в воздухе.