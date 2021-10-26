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На новостном портале «Авиа.про» отметили, что неизвестный комплекс противовоздушной обороны Ирана атаковал самолет израильских ВВС, оказавшийся в сирийском воздушном пространстве.

Авторы материала отмечают, что ракете не удалось уничтожить цель. Скорее всего, причиной этому оказалось использование Израилем систем радиоэлектронной борьбы. При этом указывается, что иранские военнослужащие впервые атаковали израильский летательный аппарат, вторгнувшийся на территорию Сирии.

Указывается, что источники выдвинули целый ряд версий случившегося. Согласно одной из них, израильский истребитель смог найти координаты иранской установки ПВО и решил нейтрализовать его. В настоящее время неизвестно, удалось ли ему выполнить поставленную цель, так как ни одна из сторон не стала официально комментировать данный инцидент.

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