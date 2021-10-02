Война между Ираном и Израилем идет давно, заявил представитель иранского МИД Саид Хатибзаде. По его словам, вооруженное столкновение инициировал именно Тель-Авив, а все обвинения в адрес Тегерана не имеют под собой оснований.

Именно Израиль, пояснил Хотибзаде, убил иранских ученых и приложил все усилия для предотвращения ядерной программы Тегерана. Также Тель-Авив постоянно пытается втянуть Иран в войну с сильными противниками, чтобы разделаться с ним их руками. Соединенные Штаты всячески поддерживают израильские начинания.

Хатибзаде заявил, что США используют «мягкий терроризм», чтобы перекрыть поставки в Иран вакцин от коронавирусной инфекции. Также именно Вашингтон постоянно вводит ограничения в отношении Тегерана, не имея оснований для этого. В настоящий момент Иран намерен все же принять участие седьмом раунде переговоров в Вене, однако это не отменяет факта, что между ним и Израилем не прекращается «теневая война».