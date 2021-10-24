Предположительно иранские силы нанесли удар по американской военной базе в Эт-Танфе, Сирия, ракетой класса «земля-земля» Fateh-110. Пуск твердотопливного боезаряда был произведен с авиабазы Тияс, где как раз базируются военнослужащие Ирана, сообщил портал Avia.Pro.

В распоряжение журналистов сайта попала информация о размещении иранскими силами не менее 10 пусковых установок на этом военном объекте. Каждая из них может быть оснащена несколькими десятками ракет, поэтому авиабаза Тияс превращается в серьезную угрозу для американских военных.

Ранее проиранские вооруженные формирования заявили, что ударом по базе в Эт-Танфе дело не ограничится. В ответ на бомбардировку базы Тияс будет также атакован Израиль. Поэтому еврейское государство со страхом ожидает еще более мощного контрудара по своей территории.

Ракеты Fateh-110 выделяются большой дальностью поражения целей, достигающей 300 километров. Поэтому проиранские формирования могут взять на прицел практически всю территорию Сирии. Так, обломки этих боезарядов были обнаружены после ударов по протурецким джихадистам в провинции Идлиб.