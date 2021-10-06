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Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» позволит российским атомоходам нанести удар по территории Соединенных Штатов из центральной части Атлантического океана. Об этом сообщил военный эксперт Паоло Маури в издании InsideOver.

Он напомнил, что Россия провела тестовый пуск «Циркона» с атомной подлодки «Североморск». Теперь она скорее всего повторит испытания, чтобы закрепить полученные результаты и начнет процедуру передачи боезарядов на вооружение флота.

«Североморск» проводил тесты в Баренцевом море, однако когда он получит ракеты, то отправится в 100-дневное автономное плавание. С этого момента США нужно внимательно слить за носителем «Циркона», чтобы своевременно разглядеть пуск гиперзвукового оружия по территории своей страны.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляет, что атомные подлодки РФ могут атаковать США с дальней дистанции и ракетами «Калибр». Однако они вряд ли сумеют прорвать противоракетную оборону в отличие от «Цирконов».

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