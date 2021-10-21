Пассажирский самолет Ил-62М, используемый для нужд российского Минобороны, совершил загадочный маневр неподалеку от турецкого побережья. Эксперты заметили его на мониторинговом ресурсе Flightradar24.

Лайнер вылетел с аэродрома в сирийской Латакии и взял курс на Россию, однако у турецкой границы он сперва опустился ниже, а затем выполнил в воздухе странную петлю. Только после этого он отправился дальше.

Телеграм-канал «Военный обозреватель» написал, что скорее всего самолету просто пришлось ждать разрешения на вход в воздушное пространство Турции, поэтому пришлось описать круг, а уж затем продолжать полет.

Больше на его пути никаких происшествий на случалось, пишут авторы канала. Лайнер успешно добрался до российской столицы по привычному маршруту.