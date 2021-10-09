22 сентября в магазине GOG была выпущена игра Hitman – Game of The Year Edition. Однако практически сразу игроки начали критиковать игру.

Так, поводом для критики стало то, что для полноценной игры необходимо интернет-подключение. Без подключения игрок может пройти только сюжетные и бонусные миссии. Для того, чтобы получить доступ к миссиям Escalation, неуловим целям и пользовательским контрактам, придётся подключаться к Сети.

Это подтвердило то, что в игре имеется защита. GOG же позиционирует себя как магазин, который продаёт игры без DRM. Кроме того, о том, что для игры потребуется интернет-соединение, заранее нигде не сообщалось.

Таким образом, 8 октября игра была снята с продаж. Возвратить её пообещали после того, как будет решена проблема с защитой.

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