Жители некоторых европейских стран столкнулись с проблемой при обновлении игры Far Cry 6 в том случае, если они покупали физическую копию для PlayStation.

Как сообщается, релиз игры состоялся 7 октября. Игроки из Великобритании, Греции, Германии и некоторых других стран столкнулись с ошибкой при попытке обновления игры до версии для PlayStation. Как сообщается, они приобрели игру в местных розничных магазинах, но получили копии, которые предназначены для российского региона.

Понять это можно было по оформлению диска или по коду активации продукта. Частично решить проблему можно при помощи создания российского аккаунта, однако в этом случае игроки лишались доступа к бонусам и дополнениям.

Компания Ubisoft признала проблему и сообщила, что работает над её решением.

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