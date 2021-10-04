Независимая команда Two Star Games сделала анонс оригинального ужастика Choo-Choo Charles, в котором главному герою предстоит убегать от жуткого поезда-паука и изредка сражаться с ним.

Разработчики опубликовали первый трейлер проекта, в котором демонстрируется, что протагонист путешествует по миру на своем старом поезде, ища детали и модификации для улучшения своего железнодорожного транспорта. При этом за ним постоянно ведет охоту кровожадный Чарльз.

Любая остановка может привести к смерти главного героя, однако на железной дороге нередко будет лежать различный мусор, поэтому игрокам придется выходить из своего поезда для расчистки путей. Необходимо будет также исследовать локации для поиска полезных вещей. В такие моменты придется прятаться от «паука», держась от него на расстоянии.