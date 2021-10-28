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Обострение ситуации на Донбассе совсем не случайно, заявил глава «Славянской гвардии» Владимир Рогов. Он восстановил все события в регионе перед украинской агрессией, чтобы понять, какие из них подтолкнули Киев к наступлению.

По словам Рогова, все началось 13 октября, когда Украина похитила представителя ЛНР в СЦКК, имеющего паспорт гражданина России. Это было сигналом к дальнейшей эскалации, однако главную роль в ней отыграл все же Запад.

Так, 19 октября в Киев прилетел глава Пентагона Ллойд Остин. Он заявил, что для Украины открыты двери в НАТО, а также заверил в дальнейшей поддержке и готовности к сотрудничеству. Фактически, хозяин дал разрешение атаковать Донбасс.

Позже о поддержке заговорила и Великобритания, пообещавшая Киеву ракеты класса «земля-земля» и авиационные боезаряды.

21 октября скандальное заявление сделала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала НАТО сдерживать РФ с помощью ядерных ракет и поставить ее на место.

Вполне вероятно, что именно подобные заявления Запада спровоцировали новый виток напряженности, который вылился в атаку на позиции ДНР с применением беспилотников Bayraktar, а также в захват села Старомарьевка. Эти действия показали, что Киев полностью игнорирует требования Минских соглашений и намерен наносить жесткие удары по республикам.

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