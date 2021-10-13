Советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн рассказал об уловке, которая позволит «Газпрому» обойти ограничения энергетического законодательства ЕС.

Как сообщается, «Газпром» может сделать виртуальную точку сдачи газа на «Северном потоке-2», которая будет находиться на границе вод ФРГ. Хохштейн указал, что эта уловка для обхода условий, а не серьёзный подход к применению норм Третьего энергопакета.

Он заявил, что в США знают об этих действиях и о том, что они легальны. Этот вопрос уже поднимался во время беседы с германскими властями. Хохштейн выразил надежду, что в Германии тщательно обдумают вопрос насчёт преждевременного запуска газопровода, и не позволят это сделать до тех пор, пока не будет пройдена сертификация, которая должна быть завершена только весной 2022 года.

Недавно авторы издания Daily Express заявили, что Европе стоит как можно скорее разрешить работу «Северного потока-2». В ином случае, как было заявлено, до весны она не доживёт.