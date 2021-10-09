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Европа должна как можно скорее дать добро на запуск «Северного потока-2», иначе она просто не доживет до весны, пугает ЕС британское издание Daily Express. Авторы публикации заявили, что Соединенное Королевство уже столкнулось с повышением коммунальных тарифов, хотя зима даже еще не начиналась.

Журналисты, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”, приводят высказывания российских политиков, в которых озвучивается именно такая точка зрения. С ней спорить трудно, так как более 40 процентов газа поступает в Европу именно из РФ. Сейчас практически все европейские государства столкнулись с дефицитом голубого топлива, однако при этом они не торопятся улаживать необходимые бюрократические формальности для запуска нового газопровода.

Великобританию кризис тоже не обошел стороной. Сейчас в стране на грани банкротства оказалось множество энергетических компаний. Также грядет значительный рост счетов на газ и электроэнергию, о котором уже заявили представители Кабмина.

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