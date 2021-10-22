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Петер Рамзауэр и Клаус Эрнст, руководители двух комитетов бундестага, отметили, что необходимо как можно скорее осуществить запуск «Северного потока – 2».

Ранее Анналена Бербок, представитель фракции «Зеленых», заявила, что РФ «играет в покер» на фоне резкого повышения цен на газ в Европе. Она отметила, что «Газпром» поставляет «голубое» топливо в европейские страны, но их хранилища остаются «относительно пустыми». Однако в бундестаге отметили, что отсутствуют какие-либо доказательства того, что российские власти виноваты в увеличении цен на энергоресурсы в регионе.

В правительстве ФРГ подготовили ответ на запрос о росте цен, в котором отсутствуют свидетельства того, что Москва нарушает контрактные обязательства. По этой причине Рамзауэр и Эрнст подвергли критике заявления Бербок. Они также призвали запустить трубопровод, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос на газ.

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