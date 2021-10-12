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Властям Мозамбика следует предпринять меры для противодействия терроризму, ставшему реальной угрозой не только для отдельной страны, но и для всего африканского континента. Об этом в интервью мозамбикскому изданию заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По мнению российского социолога, ситуация в африканской стране развивается по плохому сценарию. Если местные руководители немедленно не найдут решение, то террористы станут реальной угрозой для государственности Мозамбика.

Власти африканской страны ранее обращались за помощью к россиянам. На время проведения выборов в 2019 году приглашали российскую «ЧВК Вагнера». Русские помогли стабилизировать обстановку, вернув под контроль правительства захваченные радикалами города, после чего покинули страну. С тех пор радикалы снова проявляют активность, нападая на мирных граждан и захватывая целые поселения. Нельзя исключать, что через какое-то время русским специалистам по безопасности предстоит вернуться в юго-восточную Африку.

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