Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Донбассе совсем скоро могут вновь начаться активные боевые действия. Он отметил, что ситуация в регионе очень близка к критической.

Эксперты уверены, что обострение ситуации на Донбассе – это очередные проделки Соединенных Штатов. Вашингтон не теряет надежды заблокировать ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и надеется, что РФ сама сделает шаг к этому, вмешавшись в конфликт на Украине.

В сети даже появились новости о том, что США перед встречей президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным отложили испытания гиперзвуковой ракеты. Вполне возможно, что это своеобразный намек, призванный выяснить, что готова отложить Москва ради нового саммита.

Получается, что Россия оказалась перед дилеммой – предпочесть встречу с Байденом и «отложить» проблемы Донбасса, тем самым понеся серьезные репутационные потери или пойти ва-банк, поставив на место Украину.