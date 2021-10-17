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Издание Welt am Sonntag заявило, что среди европейских стран Германия лидирует по количеству поданных запросов на предоставление убежища.

Как сообщается, Федеральное управление по миграции Германии в период с начала 2021 года по сентябрь получило 100 278 таких запросов. Большая часть заявлений от жителей Афганистана, Сирии и Ирака. При этом за тот же период 2020 года заявлений было на 35,2% меньше.

После Германии следует Франция – 54 105 заявлений. Далее следуют Испания (41 799), Италия (37 492) и Австрия (22 928).

Италия, Греция и Испания, как указывается в публикации, являются «традиционными» направлениями нелегальной миграции. Однако сейчас появился путь ещё и через Белоруссию. По имеющейся информации, есть даже прямые рейсы из Сирии в Минск. В дальнейшем, как заявляют авторы статьи, количество нелегальных попыток въезда в ЕС будет только расти.

Ранее мы сообщали о том, что президент США Джо Байден увеличил квоту приема беженцев на следующий финансовый год. Отмечается, что теперь США смогут принять 125 тысяч граждан из других стран.

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