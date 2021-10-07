читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Государства, которые сейчас конкурируют друг с другом за мировое господство, будут выяснять отношения в космическом пространстве, уверен генерал-лейтенант американской армии Джон Шоу. Он предположил, что вооруженные конфликты начнутся на высоте около ста километров над Землей.

По словам генерала, сейчас многие страны занимаются созданием противоспутникового оружия. Это создает серьезную угрозу в условиях, когда от космических аппаратов во многом зависит корректная работа систем навигации и связи. Поэтому Соединенные Штаты намерены прилагать все усилия для защиты своих спутников.

Космическое командование США постоянно проводит операции, позволяющие предотвратить уничтожение аппаратов, а также подготовить отпор в случае нанесения удара по ним. Атака на спутники не останется без ответа, что вполне может привести к первой космической войне.

Вам может понравиться

Дефицит электроэнергии ускорил инфляцию в Турции

Европейский энергетический кризис докатился до Турции. Рынок этой страны стремительно отреагировал на дефицит электроэнергии – инфляция выросла с 19,25 до 19,58 процента, из-за чего начали расти цены. Отмечается, что стоимость

“Досье Пандоры” назвали в Финляндии “подрывной провокацией нового типа”

Разоблачающая информация, появившаяся на сайте «досье Пандоры», и организация, которая ее опубликовала – это новый тип подрывных провокаций, уверен политолог из Финляндии Йохан Бекман. Он пояснил, что портал опубликовал информацию

Политолог Ищенко: В ближайшее время Украина останется без населения и просто исчезнет

Украина за короткий срок убедила всех своих союзников на Западе, что поддерживать ее вредно и даже опасно, уверен политолог Ростислав Ищенко. Он считает, что в ближайшие годы эта страна перестанет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – ясно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 7 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Подольск: погода, 7 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 7 октября – пасмурно, до 11 °C |