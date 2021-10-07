Государства, которые сейчас конкурируют друг с другом за мировое господство, будут выяснять отношения в космическом пространстве, уверен генерал-лейтенант американской армии Джон Шоу. Он предположил, что вооруженные конфликты начнутся на высоте около ста километров над Землей.

По словам генерала, сейчас многие страны занимаются созданием противоспутникового оружия. Это создает серьезную угрозу в условиях, когда от космических аппаратов во многом зависит корректная работа систем навигации и связи. Поэтому Соединенные Штаты намерены прилагать все усилия для защиты своих спутников.

Космическое командование США постоянно проводит операции, позволяющие предотвратить уничтожение аппаратов, а также подготовить отпор в случае нанесения удара по ним. Атака на спутники не останется без ответа, что вполне может привести к первой космической войне.