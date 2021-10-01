Нынешний промышленный уровень Северной Кореи не дает ей возможности создавать гиперзвуковые ракеты. Поэтому сообщение об испытаниях такого оружия скорее всего является фейком, считает генерал в отставке Виктор Есин.

Он пояснил, что технологии создания гиперзвуковых вооружений на данный момент имеются только у России, КНР и Соединенных Штатов. Промышленность КНДР развивается слишком уж медленными темпами, поэтому ей подобные технологические решения недоступны.

Заявляя об испытаниях гиперзвуковых ракет Северная Корея вполне могул выдать обычные боезаряды за вооружение нового поколения, чтобы обратить на себя внимание Соединенных Штатов и их союзников.

Напомним, что буквально за месяц Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет, крылатых бозарядов малой дальности и, по ее словам, гиперзвукового оружия.