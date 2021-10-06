Футболист Александр Зинченко сфотографировался с Хабибом Нурмагомедовым и попал в немилость к «диванным войскам» Украины. Фанаты написали в комментариях к фото в социальной сети «Инстаграм», что игрока заставят извиняться за подобный «позор».

Зинченко в своем посте с фотографией написал, что был рад пообщаться с Нурмагомедовым. Он назвал Хабиба сильнейшим, несмотря на то, что тот уже завершил карьеру. Это вызвало шквал критики со стороны украинских болельщиков.

«Саня, зачем ты так позоришь свою страну? Давай ещё с визитом в Дагестан и расскажи, как там красиво и хорошо» – написал один из подписчиков футболиста.

«Саня, скажи «прощай» сборной Украины», – добавил другой.

Украинский журналист Артем Франков считает, что снимок Зинченко – это троллинг «диванной армии», которая во время Олимпиады попыталась затравить легкоатлетку Магучих за совместное фото с россиянкой Ласицкене.