Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию в понедельник во время первого этапа визита по странам-союзникам на Черном море с целью передать послание поддержки против угроз со стороны России. Об этом сообщает новостной портал France24 на основе информации агентства France-Press из Тбилиси. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Остин – первый глава Пентагона, посетивший Грузию с 2014 года. Он намерен возобновить программу военной подготовки военнослужащих этой страны и продемонстрировать приверженность Америки интересам Тбилиси, который годами стремился стать полноправным членом НАТО.

«Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», – заявил журналистам глава министерства обороны США перед поездкой.

Российские войска размещены в двух отколовшихся от Грузии регионах, Абхазии и Южной Осетии, и Москва выступает против любых шагов по повышению статуса страны в НАТО с уровня государства-партнера до полноправного члена.

Соединенные Штаты уже много лет проводят учебные программы с грузинскими вооруженными силами, направленные на развитие возможностей взаимодействия с НАТО, а также на территориальную оборону, и текущая программа истекает в декабре.

Официальные лица США заявили, что на встречах с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джаншером Бурчуладзе Остин также выразит признательность за вклад Грузии в двухлетнюю войну в Афганистане. В период с 2004 по 2021 год в составе коалиционных сил под руководством США приняли участие более 20 000 грузинских военнослужащих, 32 из которых погибли в ходе конфликта.

Администрации Байдена необходимо уделять больше внимания Грузии, чтобы предотвратить ее потенциальный наклон в сторону России, а также Китая, сказал политолог Дэвид Крамер из Международного университета Флориды, бывший высокопоставленный дипломат США.

Он отметил: «Растет обеспокоенность по поводу того, что грузинское правительство слишком гибко относится к Москве. Частично это разочарование отсутствием прогресса, который они видят в интеграции с НАТО».

Из Тбилиси Остин затем отправится в две другие страны на берегу Черного моря, Украину и Румынию, с тем же посланием о поддержке против России. Пентагон рассматривает этот регион как потенциальную горячую точку, особенно после того, как Россия присоединила Крымский полуостров. Российские военно-воздушные и военно-морские силы все чаще бросают вызов кораблям членов НАТО в Черном море. В июне российские войска сделали предупреждение голландским и британским кораблям во время вторжения в российские воды вблизи Крыма.

Вашингтон осознает важность вопросов о своей приверженности странам, находящимся у порога России, поскольку он переключает свое стратегическое внимание на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы бросить вызов быстрому наращиванию военной мощи Китая. Это также будет частью обсуждения, когда Остин отправится в Брюссель на встречу министров обороны НАТО в предстоящие четверг и пятницу.