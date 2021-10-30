Опрос американских военнослужащих разных рангов показал их поразительную неготовность к боевым действиям, вопреки постоянным заявлениям Пентагона о способности США незамедлительно противостоять любым угрозам. Эту информацию обнародовало издание Foreign Policy. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В ходе опроса более 5400 солдат и гражданских лиц разных рангов, проведенного армией США, только 14% респондентов заявили, что их подразделения будут готовы немедленно развернуться, сражаться и побеждать в любой точке мира. Около 13% опрошенных заявили, что им потребуется для этого несколько дней, 3% заявили, что будут готовы к действиям через неделю, а 4% – через месяц. 56% опрошенных заявили, что этот вопрос для них не актуален, по всей вероятности, из-за специфики своей службы или в силу принадлежности к гражданскому персоналу.

Цифры становятся гораздо более поразительными, если разбить их по рангам. Менее 20% сержантов и узкоспециализированных рядовых из тех войск, что применялись в Афганистане и на других полях сражений США в войнах после 11 сентября, заявили, что уверены, что их подразделение может победить сегодня. В то время как среди немногих генералов, участвовавших в опросе, около 40% были уверены, что смогут немедленно развернуться и победить.

В своем заявлении официальный представитель армии подполковник Теренс Келли подчеркнул, что указанный опрос проводился в середине 2020 года.

«В то время 61% соответствующих респондентов заявили, что они готовы развернуться, сражаться и побеждать в разумные сроки, от сегодняшнего дня до одного месяца», – сказал он.

В то же время в ежегодной оценке военной мощи США, опубликованной на прошлой неделе, Heritage Foundation привел данные по армии, согласно которым 58% бригадных боевых групп, основных сил ближнего боя, находились на самом высоком уровне тактической готовности, что на 8% ниже целевого показателя и показывает снижение на 16% по сравнению с прошлым годом.

Показатели готовности считаются ценными для армии, а также для иностранных военных, готовящихся к возможной будущей войне с Соединенными Штатами, такими как Китай и Россия, которые ищут ключи к разгадке того, насколько американские силы будут готовы к их борьбе.

Армейские лидеры предположили, что последствия пандемии усугубились, поскольку некоторые подразделения действующей службы, резерва и национальной гвардии были отстранены от своих повседневных миссий для распространения вакцин, проведения тестов и оказания помощи правительствам штата и местным властям в первые месяцы вспышка COVID-19. В феврале начальник штаба армии Джеймс МакКонвилл заявил, что готов пожертвовать боевой готовностью целого ряда своих подразделений, чтобы помочь победить пандемию, включая элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию.

На вопрос о том, повлиял ли коронавирус на повседневные операции армейских подразделений, 37% ответили, что справляются с ним хорошо, а еще 34% ответили, что столкнулись с некоторыми ударами, но их подразделения «адекватно» справлялись с ним.

Эксперты утверждают, что полученные данные также говорят о большем разрыве в армии между старшим руководством, которое продвигает высокотехнологичную повестку дня службы, и военнослужащими, которые тренировались на одном и том же оборудовании в течение десятилетий.