Силы НАТО, которые располагаются на территории Эстонии, Литвы и Латвии, являются совершенно бесполезными, так как фактически они не оказывают никакого влияния на обороноспособность Прибалтики. Однако Соединенные Штаты не собираются отказываться от военного присутствия на территории этого региона, поэтому регулярно выдумывают страшилки о «вторжении России».

Автором очередного опуса о скорой «российской агрессии» стал политолог из университета штата Джорджия Дэн Альман. В своей публикации в издании Foreign Affairs он «неопровержимо доказал», что именно Москва является главным врагом НАТО и совсем скоро она нападет на Прибалтику.

Выводы эксперта строятся лишь на том, что Литва, Латвия и Эстония до 1991 года находились в составе СССР. Теперь на территории этих государств живет много русских, что заставляет Россию строить планы по захвату региона.

Не обращая внимания на некоторую убогость подобной логики, эксперт даже разработал сценарий нападения. Он уверен, что Россия пойдет на Прибалтику с территории Беларуси и первым делом перекроет Сувалкский коридор.

Подобные сценарии публикуются в США не в первый раз, поэтому ничего нового доцент не открыл. Однако он не учел единственной маленькой детали. России не нужна война, она стремится к стабильности. А вот Соединенные Штаты вместе с партнерами по НАТО и мелкими подпевалами вроде Украины только то и делают, что строят планы на Третью мировую. Да и Прибалтику скорее захватили натовские, а не российские войска.