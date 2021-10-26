Авторы американского издания Foreign Affairs заявили, что США не стоит надеяться на упадок России.

Как было заявлено, США следует думать о России не как о слабеющей державе, а наоборот – как о настойчивой державе. Было отмечено, что Россия желает и способна угрожать национальной безопасности США как минимум в течение двух ближайших десятилетий.

Авторы статьи указали, что Джо Байден, став президентом США, заявил, что Россия существует исключительно за счёт нефти и газа. Для многих других государств РФ остаётся «бумажным тигром». Однако журналисты считают, что слабость Москвы преувеличивается. Они отмечаются, что Россия заметно продвинулась в большом количестве направлений.

По мнению авторов статьи, Россия ещё долго будет являться важным военным игроком на международной арене. Несмотря на то, что оборонная сфера финансируется не настолько хорошо, как в США, средств всё же выделяется немало. Кроме того, Россия выпускает современное вооружение и входит в десятку стран мира по расходам на исследования и разработки.

Таким образом, США стоит пересмотреть подход к восприятию России.

Недавно мы сообщали, что в Евросоюзе обеспокоены переключением внимания США с России на Китай. ЕС опасается обострений отношений с Россией и хочет увеличения присутствия США в регионе.