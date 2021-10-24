В издании Defense News предположили, что восточноевропейские страны напуганы тем, что Соединенные Штаты решили переключить свое внимание с РФ на КНР.

Ранее Ллойд Остин, руководитель Пентагона, в рамках встречи с министрами обороны Североатлантического альянса отметил, что главной сферой в противодействии Китаю окажется технологическая отрасль. Он добавил, что НАТО является одним из главных преимуществ стран Запада.

Однако восточноевропейские союзники Вашингтона в основном беспокоятся обострением проблем с Россией, поэтому они призвали американские власти изучить ситуацию, возникшую в их регионе, и увеличить свое военное присутствие в нем. Тем временем США продолжают заявлять, что им нужно объединиться друг с другом для противоборства Пекину.